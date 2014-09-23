МИД: российская власть продолжает репрессии против крымских татар

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что российская власть продолжает репрессии против крымских татар, что подтверждается рядом фактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге глава Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

В частности, напомнил он, Россия выразила письменный протест в связи с участием Меджлиса крымскотатарского народа во всемирной конференции по вопросам коренных народов, которая на днях проходит в Нью-Йорке. Кроме того, недавно назначенный президентом России Владимиром Путиным так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов запретил крымским татарам проводить митинги.

Кроме того, констатировал Перебийнис, 16 сентября в Симферополе здание Меджлиса крымскотатарского народа окружили автоматчики, там прошел обыск. На следующий день представители ФСБ и судебные приставы опечатали здание Меджлиса, выставили его работников и представителей крымскотатарских организаций.

Также, по словам Перебийниса, в Крыму составляют списки запрещенной литературы, продолжаются массовые обыски в домах и учебных заведениях крымских мусульман.

Кроме того, как добавил Перебийнис, так называемый “прокурор” Крыма Наталия Поклонская публично угрожает депортацией тем, кто не согласен с оккупацией полуострова.

«Все данные акты ярко подтверждают ненависть и политику шовинизма, которую РФ осуществляет в отношении крымскотатарского народа от начала вооруженной оккупации и аннексии Крыма. Над крымскими татарами нависла реальная опасность расправы», - сказал Перебийнис.

Он отметил, что МИД Украины в очередной раз призывает международное содружество и все мировые правозащитные организации осудить действия РФ, проявить единодушную солидарность и принять меры, чтобы остановить наступление на права и свободы человека, основополагающие нормы и принципы международного права.