Три четверти россиян за хорошую зарплату готовы покинуть страну

67 процентов сотрудников российских фирм, опрошенных аналитиками кадровой компании Kelly Services, готовы ради более подходящей работы покинуть свой город, а 72 процента - страну, пишет газета "Коммерсант".

Сотрудники Kelly Services проводили опрос 115 тысяч человек в 33 странах мира, в том числе 3,6 тысяч россиян. Мужчины более склонны к переезду в другой город ради устраивающей их работы (72 процента опрошенных), женщины - менее (62 процента). При этом речь идет не только о миграции в Москву, но и перемещении в рамках компании из Москвы в регион либо из региона в регион. Возможность переезда в другую страну рассматривают 72 процента мужчин и 71 процент женщин.

Стоит отметить, что лишь 32 процента респондентов имели опыт переезда из одного города в другой.

По данным Росстата за 2006 год, во внутренней трудовой миграции в России принимает участие лишь 2,7 процента от общего числа экономически активного населения (два миллиона человек).

Лента.ру