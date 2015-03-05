В Британии четыре часа допрашивали российского пропагандиста Грэхэма Филлипса
11:17, 05 марта 2015Мир
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Работавший на Донбассе под прикрытием журналиста пропагандист Грэхэм Филлипс был задержан британскими пограничниками в лондонском аэропорту Хитроу.
Филлипса четыре часа допрашивали британские пограничники / ТСН
Об этом он сам написал в Твиттере.
По словам Филлипса, его допрашивали около 4 часов на основании формы 7 Акта о терроризме (Terrorism Act 2000, schedule 7).
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