В Британии четыре часа допрашивали российского пропагандиста Грэхэма Филлипса

Об этом он сам написал в Твиттере.

По словам Филлипса, его допрашивали около 4 часов на основании формы 7 Акта о терроризме (Terrorism Act 2000, schedule 7).

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