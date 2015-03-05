В Британии четыре часа допрашивали российского пропагандиста Грэхэма Филлипса

11:17, 05 марта 2015
Мир
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Работавший на Донбассе под прикрытием журналиста пропагандист Грэхэм Филлипс был задержан британскими пограничниками в лондонском аэропорту Хитроу.

Филлипса четыре часа допрашивали британские пограничники / ТСН

Об этом он сам написал в Твиттере.

По словам Филлипса, его допрашивали около 4 часов на основании формы 7 Акта о терроризме (Terrorism Act 2000, schedule 7).

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