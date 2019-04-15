Разговоры о наличии двойников Путина не безосновательны – генерал

Генерал рассказал, что двойников использовали в свое время на Западе.

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко полагает, что разговоры о наличии двойников у президента России Владимира Путина — не безосновательны.

Российский лидер "много кому в мире сделал плохого", в РФ понимают, что с помощью двойников тоже нужно обеспечивать безопасность хозяина Кремля, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

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Собеседник отметил, что в советских структурах, из которых выросла Федеральная служба безопасности России, – Народный комиссариат внутренних дел СССР и Объединенное государственное политическое управление, – практика использования двойников была весьма распространенной.

"Она применялась с целью обеспечения безопасности первого лица государства, чтобы обезопасить лидера в условиях войны или подготовки покушений на его жизнь со стороны и гитлеровских стран, и союзников по антигитлеровской коалиции. Так что такой подход не нов", – заявил генерал.

Романенко добавил, что двойников также использовали и на Западе.

"…вспомните пример о том, как британские войска действовали на территории стран, которые тогда были колониями Британской империи", – сказал он.

По словам профессора, если такие страны боролись за свою независимость, если в них существовали партизанские движения по освобождению этого государства, то британцы разрабатывали и проводили специальные операции по уничтожению именно лидеров таких стран или движений.

"Так вот, чтобы обезопасить этих лидеров, и прибегали к помощи двойников. Хотя часто и утверждают, что в борьбе за независимость государства главное — народ, объективная историческая наука говорит о том, что при этом крайне важна роль лидера этого народа", — заявил кандидат военных наук.

Генерал подчеркнул, что практика использования двойников лидеров считалась и считается до сих пор достаточно эффективной. "Она помогает сохранить жизнь лидеров государств. Особенно актуально это для государств, которые находятся в состоянии войны", — объяснил эксперт.

"Путин, как старый КГБист (Комитет госбезопасности, действовал в СССР – Ред.), воспитан на этом. И он много кому в мире сделал плохого. В России здраво оценивают ситуацию в этом плане и понимают, что и таким методом тоже нужно обеспечивать безопасность хозяина Кремля. Поэтому, на мой взгляд, разговоры о наличии двойников Путина — не безосновательны", — заявил собеседник.