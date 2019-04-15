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Порошенко выразил французам поддержку и объяснил, почему здание Нотр-Дам важно для украинцев

23:33, 15 апреля 2019
Мир
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Нотр-Дам в Париже до пожара / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении главы государства на его странице в Twitter.

«Горит Нотр-Дам де Пари и я молю Бога, чтобы никто не погиб. Это здание важно и для украинцев, там проходили службы по Голодомору. Я принимал участие в интронизации Бориса Гудзяка, который становился Владыкой греко-католиков. Выражаю слова поддержки президенту Эммануэлю Макрону и народу Франции», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.

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Теги: #пожар#Париж