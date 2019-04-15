Порошенко выразил французам поддержку и объяснил, почему здание Нотр-Дам важно для украинцев

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.

Президент Украины Петр Порошенко выразил слова поддержки французскому народу в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

Читайте такжеОбрушилась крыша собора Парижской Богоматери, весь деревянный интерьер - в огне (фото, видео)

Об этом говорится в сообщении главы государства на его странице в Twitter.

«Горит Нотр-Дам де Пари и я молю Бога, чтобы никто не погиб. Это здание важно и для украинцев, там проходили службы по Голодомору. Я принимал участие в интронизации Бориса Гудзяка, который становился Владыкой греко-католиков. Выражаю слова поддержки президенту Эммануэлю Макрону и народу Франции», – говорится в сообщении.

Пылает Нотр Дам де Пари и я молю Бога,чтобы никто не погиб.Это здание важна и для украинцев,там проходили службы по Голодомору.Я принимал участие в интронизации Бориса Гудзяка,который становился Владыкой греко-католиков.Выражаю слова поддержки президенту @EmmanuelMacron и народу Франции — Петр Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.