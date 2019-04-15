Масштабный пожар в легендарном Соборе Парижской Богоматери (фоторепортаж)

Причина пожара может быть связана с ремонтом исторического здания.

В столице Франции загорелся легендарный Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари. Как сообщает TVA, причина пожара может быть связана с ремонтом исторического здания.

Читайте такжеВо Франции загорелся Собор Парижской Богоматери (фото, видео)

За трагическим пожаром наблюдают тысячи очевидцев, которые выкладывают фото и видео с места событий в соцсетях.

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль.

По неофициальной информации, причиной могли стать работы, которые проводились на крыше собора. Однако, как заявил главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев, когда произошел пожар, на площадке не было ни одного работника.