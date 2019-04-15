Архитектор о пожаре в Нотр-Даме: на площадке не было ни одного работника
21:36, 15 апреля 2019Мир
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Причина возгорания пока неизвестна.
Собор Парижской Богоматери \ REUTERS
15 апреля в столице Франции загорелся Собор Парижской Богоматери . По неофициальной информации, причиной могли стать работы, которые проводились на крыше собора.
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Однако leparisien связался с главным архитектором по вопросам сохранения исторических памятников Филиппом Вільньовим, передает ТСН. По его словам, когда произошел пожар, на площадке не было ни одного работника.
"Это катастрофа. Я плачу. Я не могу себе представить эту катастрофу", - сказал он. Главный архитектор надеется прибыть в Париж сегодня вечером.
Отметим, что собор построен в 1345 году.
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