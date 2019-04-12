Звездные войны - эпизод IX: опубликован первый тизер новой части киносаги
21:20, 12 апреля 2019Мир
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В тизере содержится намек на возможное возвращение императора Палпатина.
В сети появился первый тизер новых "Звездных войн" / Скриншот - Star Wars: Episode IX – Teaser
На официальном Youtube-канале франшизы Star Wars опубликован первый тизер IX эпизода киносаги Звездные Войны.
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Фильм получил название «The Rise of Skywalker» (возвышение Скайвокера). В тизере впервые можно видеть актера Билли Ди Уильямса, который снимался в первой трилогии Лукаса и вернулся к роли Лендо Калриссиана.
Кроме того, в финале тизера отчетливо слышен смех главного злодея первых шести эпизодов — Императора Палпатина.
Премьера новой части культовой киносаги состоится в декабре этого года.
Напомним, в декабре прошлого года создатель "Звездных войн" - режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых американских знаменитостей.
Сейчас все права на "Звездные войны" принадлежат компании Disney.
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