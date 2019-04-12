Правительство Британии приостановило подготовку к Brexit без соглашения – СМИ

Расходы на подготовку к реализации плана уже превысили 1,5 млрд фунтов (почти $2 млрд).

Британское правительство решило приостановить внедрение мероприятий, цель которых - облегчить возможный выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Расходы на подготовку реализации плана уже превысили 1,5 млрд фунтов (почти $2 млрд).

"Мы отказались от оперативного плана, и это решение немедленно вступает в силу", - сообщили в правительстве.

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"Как ответственное правительство, мы готовились более двух лет, чтобы свести к минимуму любые сбои в случае отсутствия соглашения", - отметил представитель правительства.

Однако в свете последних событий сроки применения особых мер, по его словам, решили скорректировать.

"Однако мы и в дальнейшем будем делать все необходимые приготовления", - добавил он.

Отмечается, что часть из 6000 государственных служащих, привлеченных к подготовке к Brexit без соглашения, вернутся к исполнению основных обязанностей. Судьба 4500 служащих, нанятых специально для подготовки плана выхода без соглашения, пока неясна.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.