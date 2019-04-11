Лидеры ЕС договорились о переносе Brexit

Как отмечается, в настоящее время премьер-министру Британии Терезе Мэй не удалось прийти к соглашению с оппозицией по условиям Brexit.

Лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании из состава ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, лидеры ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.

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Как отмечается, в настоящее время премьер-министру Британии Терезе Мэй не удалось прийти к соглашению с оппозицией по условиям Brexit.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля премьер-министр Великобритании попросила президента Европейского Совета Дональда Туска отложить дату выхода Британии из Европейского Союза до 30 июня.

Мэй пояснила, что ранее Палата общин отказалась принимать соглашение о выходе Британии из ЕС, и по этой причине, если между Британией и Евросоюзом не будет согласовано дальнейшее отложение срока выхода из ЕС, тогда Великобритания вынуждена будет покинуть Евросоюз без соглашения в 23.00 12 апреля.

Правительство Великобритании продолжит добиваться принятия Палатой общин соглашения о выходе из ЕС, чтобы документ можно было ратифицировать до начала выборов в Европарламент в мае.