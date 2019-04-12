7-летний американец под собственный аккомпанемент спел "Богемную рапсодию" и стал звездой сети (видео)

Видео просмотрели уже 4 миллиона человек.

Семилетний американец Аветт Рэй под собственный аккомпанемент исполнил легендарный хит группы Queen "Bohemian Rhapsody" и стал звездой сети.

Его видео просмотрели уже 4 миллиона человек, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик не видит на левый глаз, а зрение на правом у него ограничено. Из-за этого он иногда ошибается клавишами, но сразу же исправляется и продолжает играть.

Как сообщал УНИАН, американская девушка-тинейджер сделала брошенного ослика звездой Instagram.