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7-летний американец под собственный аккомпанемент спел "Богемную рапсодию" и стал звездой сети (видео)

13:39, 12 апреля 2019
Мир
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Его видео просмотрели уже 4 миллиона человек, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик не видит на левый глаз, а зрение на правом у него ограничено. Из-за этого он иногда ошибается клавишами, но сразу же исправляется и продолжает играть.

Как сообщал УНИАН, американская девушка-тинейджер сделала брошенного ослика звездой Instagram.

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Теги: #ребенок#США