7-летний американец под собственный аккомпанемент спел "Богемную рапсодию" и стал звездой сети (видео)
13:39, 12 апреля 2019Мир
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Видео просмотрели уже 4 миллиона человек.
7-летний американец покорил Сеть исполнением "Богемной рапсодии"
Семилетний американец Аветт Рэй под собственный аккомпанемент исполнил легендарный хит группы Queen "Bohemian Rhapsody" и стал звездой сети.
Его видео просмотрели уже 4 миллиона человек, говорится в сюжете ТСН.
Мальчик не видит на левый глаз, а зрение на правом у него ограничено. Из-за этого он иногда ошибается клавишами, но сразу же исправляется и продолжает играть.
Как сообщал УНИАН, американская девушка-тинейджер сделала брошенного ослика звездой Instagram.
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