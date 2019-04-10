Американская тинейджерка сделала брошенного ослика звездой Instagram (видео)
12:39, 10 апреля 2019Курьёзы
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Девушка создала страницу в Instagram, на которую подписались уже три тысячи человек.
Американская старшеклассница приютила ослика и прославила его в Instagram.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Малышей бросила мама, ослик был истощен, и было непонятно, выживет ли он. Школьница забрала его домой и стала выкармливать из бутылочки.
В конце концов, животное набралось сил. Девушка оставила малыша у себя, назвала Джеком и создала страницу в Instagram, на которую подписались уже три тысячи человек.
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