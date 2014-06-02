Сноуден хочет оставить Россию

Об этом он рассказал бразильской телекомпании Globo TV, сообщает Радио Свобода.

Разыскиваемый властями США Сноуден сейчас живет в России. Срок его временного убежища в этой стране заканчивается в августе.

Вашингтон отозвал выданный Сноудену американский паспорт.

Читайте такжеСноуден заявил, что американские спецслужбы обнародовали его переписку внутри АНБ не полностьюС просьбой о предоставлении убежища беглец обратился также к еще нескольким странам.

В то же время, министерство иностранных дел Бразилии утверждает, что не получало официального запроса Сноудена о предоставлении убежища.

Напомним, в прошлом году после обнародования Сноуденом документов о шпионской деятельности американских агентств в Бразилии президент Дилма Руссеф отменила государственный визит в Вашингтон.