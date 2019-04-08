В Японии женщины взяли рекордное для страны количество мест на местных выборах

Однако вопрос гендерного равенства остается в стране очень острым.

На местных выборах в Японии женщины взяли рекордно большое количество мест — 237, что составляет 10,4%.

Как пишет Bloomberg, при этом вопрос гендерного равенства остается в стране очень острым.

Местные выборы, которые состоялись 7 апреля, стали более удачными для партии, которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ. Но в его «Либерально-демократической партии» очень мало женщин. Среди тех, кто прошел в органы местного управления, лишь 3,5% женщин из этой партии. В противоположность этому, в оппозиционной "Конституционно-демократической партии" женщин-победителей 24,6%.

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Количество женщин, избранных на должности в местных органах, зависит от региона. В префектуре Киото их почти 22% от общего количества избранных, но в некоторых регионах будет только одна или две женщины.

Согласно рейтингу Межпарламентского союза, который подсчитывает гендерное равенство в правительствах разных стран, Япония занимает 165 место из 193 стран. Украина в этом рейтинге 156-я.

Сейчас в украинском парламенте женщины составляют 12,5% от общего количества депутатов