Женщины в ЕС сталкиваются с насилием и недостаточно представлены во власти – еврокомиссар

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции и гендерного равенства Вера Юрова, выступая в Европарламенте по случаю Международного женского дня, сообщает радио "Свобода". Она подчеркнула, что ЕС намерен углубить борьбу с гендерным неравенством и насилием над женщинами на этой основе.Читайте такжеИсследование: Украина по уровню гендерной сбалансированности парламента в мировом рейтинге занимает 107 местоНесмотря на то, что женщины составляют половину европейского населения, в сфере менеджмента и руководства в ЕС в основном заняты мужчины, а руководящие функции очень неравномерно распределены, отметила Вера Юрова.

«Значительно больше мужчин, чем женщин, задействованы в национальных правительствах и парламентах, включая парламент ЕС. В крупных европейских компаниях только 20% руководства составляют женщины. Поэтому, предложение Еврокомиссии имеет целью уравновесить этот феномен неравноправия и довести это пропорциональное неравенство к более 40%», – отметила Вера Юрова, выступая в Европейском парламенте.

Член Еврокомиссии также предлагает достичь пропорциональности в профессиональных и домашних обязанностях мужчин и женщин. Для этого до конца года исполнительный орган ЕС планирует предложить пакет мер для улучшения системы ухода за детьми, отпусков по уходу за детьми для мужчин и женщин, достижения большей гибкости в организации труда.

По словам Юровой, социально-экономическое положение женщин в ЕС требует значительного усовершенствования. По данным Еврокомиссии, женщинам платят в среднем на 16% меньше, чем мужчинам за каждый отработанный час, а треть женщин работает неполный день, преимущественно из-за других обязанностей, которые неравномерно поделены с мужчинами.

В совместном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее официальном сайте, говорится, что ЕС неустанно борется с сексизмом, дискриминацией, гендерным насилием и неравенством. Согласно заявлению еврокомиссаров, новое законодательство ЕС в гендерной сфере обеспечивает защиту прав жертв, направленное против торговли людьми, а также способствует равному отношению к женщинам.