Bild: Россия шантажирует Украину транзитом газа из-за 2,3 миллиарда евро

На переговорах по транзиту Москва поставила Киеву три незаконные требования.

До завершения строительства газопровода «Северный поток-2» остается несколько месяцев. Но будет ли после этого Россия продолжать транспортировать газ в Европу через территорию Украины? В правительстве Германии уверяют, что в августе прошлого года Владимир Путин пообещал канцлеру Ангеле Меркель не прекращать транзит через украинскую ГТС и использовать этот маршрут параллельно с новой трубой.

Министр иностранных дел Хайко Маас тоже обрадовался в прошлом году, что Путин «согласился сохранить» украинский маршрут.

Однако, в распоряжении издания Bild оказался конфиденциальный документ МИД Германии, который заставляет сильно сомневаться в словах Меркель и Мааса. Издание напоминает, что Еврокомиссия, Украина и Россия ведут переговоры о новом контракте по транзиту газа через украинскую ГТС.

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Согласно с секретным немецким документом, Москва поставила Киеву три условия для сохранения украинского маршрута. Во-первых, договор от 2009 года должна быть измене. Во-вторых, Украина должна пойти на уступки в исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда относительно российской задолженности за транзит. А в-третьих, Киев должен отказаться от попыток взыскать с Москвы деньги в третьих странах, которые он делает в соответствии с судебным решением.

Bild поясняет, что в марте 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал российский «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» компенсацию за недостаточные объемы транзита газа в размере 2,3 миллиарда евро.

«Эти «уступки» со стороны Украины будут означать, что Киев откажется от мероприятий, нацеленных на исполнение решения суда. Другими словами, Россия шантажирует Украину на несколько миллиардов евро», - говорится в статье.

Неназванный источник, информированный о ходе трехсторонних переговоров по транзиту, сказал Bild: «Это означает, что утверждение правительства Германии о том, что Москва предоставила какие-то гарантии о поставках газа параллельно с «Северным потоком-2» - это откровенно ложные высказывания».

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В тайном документе МИД Германии говорится, что Еврокомиссия поддерживает позицию Украины. Не может быть никаких предварительных условий. Ведь решение Стокгольмского арбитражного суда окончательное. Очевидно, Кремль раздражает, что Украина и Еврокомиссия соблюдают право и закон. Поэтому после встречи в январе российская сторона блокирует переговоры. Bild также пишет, что Еврокомиссия направила России предложение по транзиту газа через Украину с 2020 года. Речь идет о 60 миллиардах кубометров в год гарантированного транзита с возможностью увеличить объем еще на 30 миллиардов. Россия до сих пор не ответила на этот запрос.