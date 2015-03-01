Над Индийским океаном хотят улучшить контроль за авиарейсами

Австралия, Индонезия и Малайзия собираются провести испытания нового метода контроля за маршрутами полетов над удаленными участками океанов.

Объявление об этом сделано за неделю до первой годовщины исчезновения лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося из Куала-Лумпура в Пекин. На борту самолета было 239 человек, передает BBC.

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Министр транспорта Австралии Уоррен Трасс заявил, что новый метод будет использовать аппаратуру, установленную на спутниках. Благодаря этому информация о местонахождении самолетов будет поступать автоматически каждые 15 минут. В случае незапланированных изменений маршрута такая подача может участиться до 5 минут или того меньше.