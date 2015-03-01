На трассе в США из-за снегопада столкнулись 30 автомобилей
Причиной аварии, произошедшей на крупном шоссе недалеко от города Ролла, стали сложные погодные условия - на протяжении нескольких часов в этом районе шел сильный снег.
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили представители полиции, автобус, в котором находились 55 человек, врезался в ехавший перед ним грузовик. Затем в ДТП попали еще более двадцати легковых и грузовых автомобилей.
На место аварии прибыли многочисленные бригады пожарных и медиков. Одиннадцать пассажиров автобуса получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Ожидается, что движение на трассе будет полностью перекрыто еще несколько часов. Полиция организовала объездные маршруты для транспорта.
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Из-за снегопада в субботу в Миссури произошло еще несколько крупных дорожных аварий. В результате одной из них погибли два человека. Власти просят людей по возможности воздерживаться от поездок на личном автотранспорте.