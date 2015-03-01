На трассе в США из-за снегопада столкнулись 30 автомобилей

08:48, 01 марта 2015
Мир
986 0

Причиной аварии, произошедшей на крупном шоссе недалеко от города Ролла, стали сложные погодные условия - на протяжении нескольких часов в этом районе шел сильный снег.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили представители полиции, автобус, в котором находились 55 человек, врезался в ехавший перед ним грузовик. Затем в ДТП попали еще более двадцати легковых и грузовых автомобилей.

На место аварии прибыли многочисленные бригады пожарных и медиков. Одиннадцать пассажиров автобуса получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Ожидается, что движение на трассе будет полностью перекрыто еще несколько часов. Полиция организовала объездные маршруты для транспорта.

Читайте такжеСША снова накрыли мощные снегопады, Бостон засыпало 2-метровыми сугробами (фото)

Из-за снегопада в субботу в Миссури произошло еще несколько крупных дорожных аварий. В результате одной из них погибли два человека. Власти просят людей по возможности воздерживаться от поездок на личном автотранспорте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter