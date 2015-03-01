Вице-президент Сьерра-Леоне помещен в карантин из-за угрозы заражения вирусом Эбола

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По его данным, политик сам принял решение быть изолированным на 21 день (инкубационный период вируса составляет от двух дней до 21 дня - ред.) с тем, чтобы убедиться в том, что он не инфицирован смертельно опасным вирусом.

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В последнее время эпидемия заболевания пошла на спад в трех пораженных ею западноафриканских странах, однако усилия по ее полной ликвидации продолжаются.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего с начала эпидемии в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли 9589 человек, 23,7 тыс. заразились. В Сьерра-Леоне скончался 3461 пациент, но заразившихся больше, чем в какой-либо другой стране - 11,3 тыс.