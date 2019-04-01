Президент Алжира готовится объявить о своей отставке - СМИ

В Алжире с конца февраля проходят массовые акции протеста сторонников оппозиции.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может объявить о своей отставке во вторник, 2 апреля.

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Об это сообщает Reuters со ссылкой на телеканал Ennahar TV.

Как сообщал УНИАН, в Алжире с конца февраля проходят массовые акции протеста, которые начались после того, как Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Действующий президент возглавляет Алжир 20 лет. Он четыре раза избирался на эту должность.

Недавно Бутефлике исполнилось 82 года. Политик после инсульта с 2013 года прикован к инвалидной коляске. Бутефлика редко появляется на публике.

Очередные президентские выборы в Алжире должны были состояться 18 апреля 2019 года.

11 марта Бутефлика объявил о переносе выборов главы государства и отказался от борьбы за пятый срок, однако оппозиционеры заявили о намерении продолжать акции до ухода Бутефлики с должности.