Президент Алжира Бутефлика отказался от борьбы за пятый срок

Очередные президентские выборы в Алжире должны были состояться 18 апреля.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о переносе выборов главы государства.

Как сообщает Радио Свобода, также он заявил о своем решении не участвовать в них как кандидат на пятый президентский срок.

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82-летний президент, после двухнедельного лечения в Швейцарии, 10 марта вернулся на родину.

«Пятого срока не будет. Для меня никогда такой вопрос на стоял. Учитывая состояние моего здоровья и мой возраст, мой последний долг перед алжирским народом всегда состоял в поддержке строительства фундамента новой Республики», - подчеркнул президент в заявлении, опубликованном в понедельник.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Алжире, которые длятся уже несколько недель, начались после того, как президент Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Действующий президент возглавляет Алжир 20 лет. Он четыре раза избирался на эту должность.

Недавно Бутефлике исполнилось 82 года. Политик после инсульта с 2013 года прикован к инвалидной коляске. Бутефлика редко появляется на публике.

Очередные президентские выборы в Алжире должны были состояться 18 апреля 2019 года. Многие алжирцы считают, что плохое состояние здоровья не позволяет действующему президенту руководить страной. Критики называют Бутефлику марионеткой в руках военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.