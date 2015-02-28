Опубликованы фото с места убийства Бориса Немцова

В сети появились фотографии с места, где сегодня застрелили оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

Читайте такжеТурчинов об убийстве Немцова: "Россия потеряла еще одну личность, которая отказалась жить на коленях"

Внимание! Фотографии не рекомендуется для просмотра детям, женщинам и людям со слабой психикой.

Как сообщалось ранее, российские следователи рассматривают версию относительно заказного характера убийства Немцова. Согласно сообщению Следственного Комитета РФ, по предварительным данным, неизвестный из машины произвел не менее 7-8 выстрелов в Бориса Немцова, когда тот шел по Большому Москворецкому мосту.