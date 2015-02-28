Полиция выяснила, что найденный автомобиль в центре Москвы не имеет отношения к убийству Немцова
18:33, 28 февраля 2015Мир
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Полицейские допросили владельцев найденной машины.
Автомобиль не принадлежит преступникам / РЕН ТВ
Полицейские допросили владельцев белого автомобиля, который был обнаружен неподалеку от места расстрела политика Бориса Немцова, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что за рулем машины могут находиться киллеры, которые произвели выстрелы в Бориса Немцова.
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Однако после допроса стало известно, что автомобиль и его владельцы не имеют отношения к убийству, которое произошло накануне на Большом Замоскворецком мосту.
Напомним, минувшей ночью в центре Москвы неизвестные застрелили российского политика. Преступники открыли стрельбу, после чего скрылись с места преступления.
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