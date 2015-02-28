Тысячи москвичей с самого утра продолжают нести цветы к месту убийства Немцова (фоторепортаж)
Многие люди пришли с прикрепленными к одежде белыми лентами как символ российского протестного движения и лентами в цветах украинского флага.
Тысячи москвичей продолжают нести цветы к месту убийства российского оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту у стен Кремля.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, люди идут с цветами и лампадками с самого утра. На мосту постоянно находится несколько сот человек. Москвичей с цветами, направляющихся к месту расстрела Немцова, можно увидеть у всех близ лежащих станций метро.
Полиция усилила меры безопасности на месте трагедии - правоохранители досматривают всех граждан перед подходом к месту трагедии.
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Многие люди пришли с прикрепленными к одежде белыми лентами как символ российского протестного движения и лентами в цветах украинского флага.
Как отметила в интервью УНИАН москвичка Инна, убийство Немцова - большая трагедия для России.
”Это политическое убийство - страшный ответ за его независимую политику, и критику президента РФ”, - сказала она.
Большинство участников траурной акции винят власти РФ, которые на протяжении многих лет ”линчевали несогласных с режимом”.
Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.
В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.