цей матеріал доступний українською

Поместье одного из самых известных деятелей нацистской Германии выставят на аукцион (видео)

12:53, 27 марта 2019
Мир
268 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеИнтернет-магазин прислал семье из Швеции наволочки со свастикой и Гитлером

Расположено оно всего в 15 км от Праги. Принадлежал дом Рейнхарду Гейдриху - одному из известных деятелей нацистской Германии.

Мужчину убили в 1942 году, а через год после его смерти под колесами машины погиб маленький сын нациста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Чехия#аукцион#нацисты#имение