Поместье одного из самых известных деятелей нацистской Германии выставят на аукцион (видео)

Расположено оно всего в 15 километрах от Праги.

В Чехии выставят на аукцион нацистское поместье. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеИнтернет-магазин прислал семье из Швеции наволочки со свастикой и Гитлером Расположено оно всего в 15 км от Праги. Принадлежал дом Рейнхарду Гейдриху - одному из известных деятелей нацистской Германии. Мужчину убили в 1942 году, а через год после его смерти под колесами машины погиб маленький сын нациста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter