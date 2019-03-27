Поместье одного из самых известных деятелей нацистской Германии выставят на аукцион (видео)
12:53, 27 марта 2019Мир
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Расположено оно всего в 15 километрах от Праги.
В Чехии выставят на аукцион нацистское поместье.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Расположено оно всего в 15 км от Праги. Принадлежал дом Рейнхарду Гейдриху - одному из известных деятелей нацистской Германии.
Мужчину убили в 1942 году, а через год после его смерти под колесами машины погиб маленький сын нациста.
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