В России клуб целовавшихся на фоне депутата-гомофоба девушек проверяют на пропаганду гомосексуализма

Об сообщает Дождь со ссылкой на юриста «Агоры» Виталия Черкасова.

Основанием для проведения проверки стали около 100 обращений жителей Петербурга с просьбой обратить внимание на деятельность этого клуба. Заявители утверждают, что в клубе якобы занимаются продажей наркотиков, и туда пускают несовершеннолетних.

По словам Черкасова, в прокуратуре заинтересовались страницей клуба «ВКонтакте», среди подписчиков которой якобы также есть подростки до 18 лет. Таким образом, руководство клуба нарушает закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Юрист рассказал, что два дня назад гендиректор Infinity ходила на допрос, где давала пояснения. Теперь на допрос вызвали пресс-секретаря клуба Ксению Иванову, которая отвечает за сообщество «ВКонтакте».

Читайте такжеДепутат Милонов: В России геев нетЧеркасов отметил, что сообщество в социальной сети является закрытым — чтобы вступить в него, нужно подать заявку. Доступ открывают только пользователям, достигшим 18 лет. При этом, по словам юриста, не исключено, что некоторые пользователи ввели Иванову в заблуждение, солгав по поводу своего возраста. Руководство клуба также выражает готовность ужесточить правила доступа к сообществу, чтобы избежать нарушения закона.

Ранее, 1 февраля, одна из руководительниц Infinity и ее подруга, летевшие из Москвы в Санкт-Петербург, сфотографировались, целуясь, на фоне сидящего за ними депутата петербургского заксобрания Виталия Милонова, известного своими гомофобными высказываниями. Милонов отреагировал на это негативно, назвав девушек «сумасшедшими дурами» в комментарии агентству FlashNord.

В беседе с Дождем Черкасов подчеркнул, что руководство клуба напрямую связывает внезапную прокурорскую проверку с тем случаем в самолете. Юрист сообщил, что в сообществе «Москва — не Содом! Петербург — не Гоморра!» «ВКонтакте» появилось обращение с призывом жаловаться на клуб Infinity в прокуратуру Санкт-Петербурга.

«Давайте потратим всего пару минут на то, чтобы написать заявление в прокуратуру на лесбо-клуб, в котором содомитки развращают несовершеннолетних девочек. Кстати, именно сотрудницы данного клуба несколько дней назад устроили провокацию: на глазах у пассажиров самолета Москва-Петербург они стали демонстрировать свои извращенные наклонности, чем вызвали скандал в интернете», — говорится в обращении.