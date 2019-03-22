Военные на улицах и увеличенные штрафы: Париж готовится к новой волне протестов "желтых жилетов"

На прошлой неделе протестанты устроили погром в центре Парижа.

Французская власть готовится к новой волне протестов "желтых жилетов", предупреждая об ограничениях и мерах безопасности после того, как в минувшую субботу протестующие совершили погромы в центре Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

В частности, власти запретили демонстрации в районе Елисейских полей и Триумфальной арки.

Читайте такжеБолее 20 активистов движения "желтых жилетов" приговорили к лишению свободы

Кроме того, секретарь МВД Франции Лоран Нуньєз предупредил, что штрафы за нарушение теперь будут составлять138 евро вместо 38, которые были ранее.

Также на улицах, кроме полицейских, будут размещены военные, которым разрешено открывать огонь в случае возникновения угрозы для их жизни.

Участники движения "желтых жилетов" при таких условиях не собираются уменьшать масштаб своих акций. "Мы не сдадимся, все на Париж", "Мы возвращаемся в Париж" - именно под такими лозунгами организаторы протестов призывают сторонников мобилизоваться к 19-й волне протестов.

Власти ряда городов запретили проведение демонстраций. В частности, протестировать в эти выходные запретили в Марселе, Бордо и Тулузе. Однако большая акция ожидается в Ницце, где должен состояться официальный визит президента Китая Си Цзиньпина.

Читайте такжеВ Париже происшедшего столкновения на акции "желтых жилетов", одному из участников оторвало руку (видео)

Как сообщал УНИАН, 15 марта было последним днем французских "Больших национальных дебатов", начатых президентом Эммануэлем Макроном с целью ответить на требования движения "желтых жилетов".

Протестующие отвергают дебаты как пустые слова и часть кампании Макрона перед выборами в Европейский парламент в мае. Они разгневаны высокими налогами и экономической политикой Макрона.

В своем онлайн-призыве к субботним протестам организаторы заявили, что хотят, чтобы этот день стал "ультиматумом" для правительства. 16 марта участники протестов "желтых жилетов" разгромили в центре Парижа на Елисейских полях и прилегающих улицах магазины известных марок и подожгли несколько ресторанов, газетных киосков и отделения банка. В результате поджога отделения банка пострадали 11 человек, которые проживали в квартирах над ним.

По данным МВД Франции, только на акции протеста в Париже присутствовали около 10 тысяч человек, по всей стране участие в демонстрациях приняли 32 тысячи человек. По данным правоохранителей, пострадали 17 полицейских и 42 протестующих. Около 240 демонстрантов были задержаны.