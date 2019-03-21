Детей окунала в ледяную воду и закрывала в шкафу: в США арестовали популярную маму-блогера (видео)

Мать наказывала за забытый текст или нежелание сниматься в роликах.

Полиция американского штата Аризона арестовала популярную видеоблогершу, которая издевалась над приемным детьми и заставлял их сниматься в своих видео.

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О плохом отношении 48-летней женщины к семерым детям сообщила ее взрослая дочь. Работникам социальных служб малыши пожаловались на голод и жажду.

Они рассказали, что мать наказывала за забытый текст или нежелание сниматься в роликах: брызгала перцовым спреем, била, погружала в ледяную воду или закрывала в шкафу на несколько дней. После ареста блог женщины видеосервис закрыл. На ее видео было подписано 800 тысяч человек, их просматривали более 250 миллионов раз.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье мать-блогер избила 6-летнего сына на глазах у посетителей ТРЦ. После просмотра видео, женщиной заинтересовалась и служба в делам детей.