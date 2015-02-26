Российский писатель - Путину: Если Савченко умрет - в вас будут бросать тем, что дурно пахнет

Письмо опубликовано на сайте "Открытая Россия".

Открытое письмо Владимира Войновича президенту России.

"Господин Президент!

Если молодая украинская героиня Надежда Савченко умрет в российской тюрьме от голода, это, может быть, никак не оскорбит чувства вашего электората. Но вам следует подумать о том, какое впечатление это произведет на мировое общественное мнение. Вполне возможно и легко предсказуемо, что оно отреагирует на это даже острее, чем на присоединение Крыма и войну в Донбассе.

Люди так устроены, что иногда смерть одного человека потрясает их больше, чем гибель сотен на поле боя. Отношение к вам за пределами нашей страны и сейчас незавидное, но после смерти Савченко вам лучше будет не появляться в столицах западных государств. Толпы людей будут встречать вас оскорбительными выкриками и швырянием в вас чем-нибудь дурно пахнущим. А имя Савченко станет нарицательным. О ней будут слагать легенды, писать книги, снимать фильмы и называть ее именем улицы и площади.

Пожалуйста, не позорьте лишний раз себя и Россию и не допустите гибели этой отважной женщины.

Судя по вздорности обвинений, которые ей предъявлены, она должна быть просто освобождена.

Владимир Войнович.

Москва,

25.02.15"

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Мосгорсуд признал законным продление ареста Савченко до 13 мая.

Надежда Савченко, которая голодает уже 75-й день, заявила, что до следующего заседания суда может не дожить