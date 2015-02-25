Савченко заявила, что до следующего заседания суда может не дожить

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила перед началом заседания Московского городского суда, где рассматривается апелляция на продление ее ареста до 13 мая 2015 года.

"Начинайте, потому что до следующего заседания суда могу не дожить", - сказала она.

Савченко в зал судебного заседания не доставили, она общается на украинском языке через переводчика с помощью видеосвязи.

Надежда одета в футболку с украинским гербом.

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Савченко говорит достаточно уверенно, но почти постоянно сидит, опираясь руками на стол из-за слабости вследствие голодания.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России украинскую летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

10 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.