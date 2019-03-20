Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах

Байден обратился по меньшей мере к полусотне сторонников, чтобы сказать им о своем намерении баллотироваться в президенты, а также попросить их о помощи во взносах.

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии.

Читайте такжеДжо Байден таки решил баллотироваться в президенты США - СМИ

«Джо Байден обратился по меньшей мере к полусотне сторонников, чтобы сказать им о своем намерении баллотироваться в президенты, а также попросить их о помощи во взносах от главных спонсоров, чтобы он смог быстро собрать несколько миллионов долларов», - пишет The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Байден обеспокоен тем, что его конкуренты, например сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший член Палаты представителей американского Конгресса Бето О`Рурк, уже собрали с помощью онлайн-сборов необходимые для проведения предвыборных кампаний суммы.

По предположениям источников CBS, команду Байдена возглавит его помощник Грег Шульц. Также в штаб войдут бывший глава канцелярии Байдена Стив Рикетти, политконсультант Майк Донилон, его бывший директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд, действующий пресс-секретарь Билл Руссо и другие.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, число официально зарегистрированных кандидатов на высший пост в стране уже почти подобралось к 500. В этом списке - 143 демократа, 64 республиканца, 18 либертарианцев и 10 кандидатов от Партии зеленых. Остальные являются независимыми кандидатами или сторонниками других партий.