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Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах

09:36, 20 марта 2019
Мир
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Джо Байден \ REUTERS

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«Джо Байден обратился по меньшей мере к полусотне сторонников, чтобы сказать им о своем намерении баллотироваться в президенты, а также попросить их о помощи во взносах от главных спонсоров, чтобы он смог быстро собрать несколько миллионов долларов», - пишет The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Байден обеспокоен тем, что его конкуренты, например сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший член Палаты представителей американского Конгресса Бето О`Рурк, уже собрали с помощью онлайн-сборов необходимые для проведения предвыборных кампаний суммы.

По предположениям источников CBS, команду Байдена возглавит его помощник Грег Шульц. Также в штаб войдут бывший глава канцелярии Байдена Стив Рикетти, политконсультант Майк Донилон, его бывший директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд, действующий пресс-секретарь Билл Руссо и другие.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, число официально зарегистрированных кандидатов на высший пост в стране уже почти подобралось к 500. В этом списке - 143 демократа, 64 республиканца, 18 либертарианцев и 10 кандидатов от Партии зеленых. Остальные являются независимыми кандидатами или сторонниками других партий.

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Теги: #США#Байден#баллотироваться в президенты