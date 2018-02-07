Байден прокомментировал конфликт Трампа с ФБР: это все, чего хочет Путин

Путин хочет посеять сомнения в том что система правосудия США является справедливой и это является катастрофой, отметил Байден.

Джозеф Байден резко осудил Дональда Трампа за его критику в адрес ФБР. Он считает, что это дискредитирует учреждение и это является катастрофой.

Читайте такжеБайден: разведка США проинформировала президента о возможном наличии компромата на ТрампаВыступая в телевизионном шоу бывший вице-президент США во времена администрации президента Барака Обамы, сказал о Трампе: "это первый президент, который проводит громкую, неприкрытую атаку на ФБР ... это все, чего хотел бы Путин".

"Это дискредитирует ФБР и его собственное Министерство юстиции", - убежден Байден, передает Голос Америки. "Я много путешествую. Как Вы думаете, о чем они думают в Москве? Это все, чего Путин когда-либо хотел бы: сеет сомнения в том, является ли наша система правосудия справедливой, сеет сомнения о том, есть ли что-то, что отдаленно соответствует нашей Конституции. Это – катастрофа", - подчеркнул Байден.

Байден также сказал, что если бы он был юристом Трампа он бы не советовал давать устные показания специальному прокурору, который расследует связи кампании Трампа с Россией Роберту Мюллеру.

Трамп, по мнению Байдена, "имеет определенные сложности с точностью выражений". "Меня бы беспокоило, если бы я был его юристом, что он скажет что-то, что не соответствует действительности, даже не планируя быть неискренним", - сказал Байден.