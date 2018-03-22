"Только прикидывается крутым" - Трамп ответил Байдену на угрозу его "отметелить"

Байден ранее заявил, что "отметелил" бы Дональда Трампа за его реплики о женщинах.

Президент США Дональд Трамп ответил Джо Байдену, отметив, что бывший вице-президент "прикидывается крутым парнем". Об этом Трамп написал в своем "Твиттере".

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Бывший вице-президент США Джо Байден ранее заявил, что "отметелил" бы Дональда Трампа за его реплики о женщинах, если бы оба были в школе. Слова Байдена прозвучали в ходе выступления в Университете Майами, передает Голос Америки.

"Сумасшедший Джо Байден прикидывается крутым парнем. На самом деле, он слабый, как ментально, так и физически и, все же он мне физически угрожает, во второй раз", - написал президент.

"Он меня не знает, но он бы быстро упал с плачем", - добавил он. "Не угрожай людям, Джо!", - написал Трамп.

"Когда человек, который в итоге стал лидером нашей нации, сказал "я могу схватить женщину где угодно и ей это понравится", а потом сказал "я ошибся", - сказал Байден. "Меня спрашивали, я бы участвовал в дебатах с ним, а я ответил, что нет. Я сказал, что если бы мы были в школе, я бы его вывел за спортзал и отметелил", - сказал бывший вице-президент.

Байден также упомянул, что был "очень хорошим спортсменом" и добавил, что реплики, которые позволял себе в отношении женщин Трамп, на его памяти в мужской компании мог бы позволить себе только "самый толстый, самый уродливый сукин сын из всех присутствующих".

Байден возглавляет инициативу, которая направлена против сексуального насилия в американских университетах.

Трамп ранее уже комментировал подобные заявления Байдена, заявив среди прочего, что он легко разобрался бы с Байденом и с удовольствием бы с ним подрался.