Слежка, похищение и возвращение на Родину - СМИ узнали о секретной службе принца Саудовской Аравии

На счету спецслужбы как минимум 12 операций. Среди них было и громкое убийство журналиста Джамаля Хашокджи.

В Саудовской Аравии организовали секретную кампанию, направленную против критикующих деятельность властей диссидентов, за год до убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

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Как пишет The New York Times, преследования диссидентов и других граждан Саудовской Аравии за границей активизировались после того, как принц Мухаммед бен Сальман получил статус наследного принца в 2017 году, передает kommersant. Информацию об этом подтвердили источники среди американских и саудовских официальных лиц.

Среди задач секретной службы были слежка, похищение и возвращение граждан Саудовской Аравии, покинувших страну. Заключенных содержали во дворцах, принадлежащих наследному принцу и его отцу, сообщили источники.

На счету службы как минимум 12 операций, пишет издание. Среди них было и убийство журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле в октябре 2018 года. Как подчеркивает турецкая полиция, журналиста «убили варварским образом», а тело расчленили.

Как сообщал УНИАН, турецкие власти, расследующие исчезновение журналиста, известного своей критикой саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, считают, что Джамаль Хашокджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее американские СМИ сообщали, что приказ об убийстве, согласно оценкам ЦРУ, отдал именно саудовский кронпринц. Это стало поводом для более напряженных отношений между США и Саудовской Аравией.