В Саудовской Аравии произошли кадровые перестановки в правительстве после убийства журналиста Хашогги

В Саудовской Аравии сменились министры иностранных дел и национальной гвардии. Наследный принц Мохаммед бин Салман сохранил свои должности вице-премьера и министра обороны.

Король Саудовской Аравии Салман в четверг, 27 декабря, провел перестановки в кабинете министров страны.

Своим указом он назначил министром иностранных дел Ибрагима аль-Ассафа, который ранее занимал должность министра финансов. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр стал государственным министром по иностранным делам, сообщает DW.

Король, который является и главой правительства, также приказал реформировать совет безопасности и экономического развития, который возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман. Последний сохранил свои должности вице-премьера и министра обороны. С должности председателя государственного спортивного агентства был уволен Турки аль-Шейх, который считается приближенным к кронпринцу лицом. Он был назначен председателем государственного агентства развлечений, которое создали в 2016 году.

Также сменился министр национальной гвардии, которая является одной из главных составляющих вооруженных сил королевства. Министром стал Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз. Предыдущий министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Халид аль-Мукрин получил эту должность в ноябре 2017 года, когда на фоне активной борьбы с коррупцией с поста был уволен принц Мутаиб бен Абдалла.

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Кроме того, сменились министры информации и образования, от должности освобожден посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Мухаммед бен Наваф бен Абдулазиз. Также были изменены руководители нескольких региональных администраций.

Эти перестановки произошли через почти три месяца после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, который в последние годы был известным критиком саудовской власти. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что распоряжение убить журналиста поступило "с высших уровней правительства" Саудовской Аравии. Зато президент США Дональд Трамп заявляет, что не верит в причастность саудовского кронпринца к резонансному убийству журналиста.

Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги, но отрицает причастность принца-преемника к преступлению. В Саудовской Аравии задержали 21 подозреваемого в причастности к убийству журналиста.