Самолеты Британии и Норвегии перехватили ядерные бомбардировщики России

В Москве считают, что Ту-160 ничего не нарушили.

Истребители Typhoon армии Великобритании и норвежские F-16 перехватили несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в разных точках над Норвежским и Баренцевым морями.

В британском Минобороны пояснили, что российские сверхзвуковые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, могли «вторгнуться» в воздушное пространство королевства. Поэтому истребители были подняты в небо с базы в Шотландии, чтобы проследить за ними, пишет Daily Star.

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В министерстве обороны РФ тоже подтвердили, что F-16 армии Норвегии были отправлены, чтобы «сопроводить» Ту-160 на некоторых участках их маршрута». Также в Москве добавили, что бомбардировщики, чьим главным стратегическим заданием с советских времен было нанесение ядерного удара по удаленным целям, приземлился на российской базе после 10-часового полета.

Издание напоминает, что британским самолетам часто приходится перехватывать российские. И ситуация лишь обострилась на фоне напряженности в дипломатических отношениях между Лондоном и Москвой после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля агентами ГРУ на британской территории.