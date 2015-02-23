Десятки австралийцев, вступившие в ряды исламистов, получают пособия по безработице - премьер

Как сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер, новые меры могут включать в себя отказ от социальных выплат людям, которые представляют собой потенциальную угрозу стране, лишение паспортов людей, имеющих двойное гражданство, а также ограничение поездок за границу.

Такие меры Эбботт анонсировал после недавнего инцидента с захватом заложников в сиднейском кафе. Тогда 50-летний беглец из Ирана по имени Ман Гарон Монис расставил заложников у окон, заставив некоторых из них растянуть традиционный исламский флаг. Захватчик требовал предоставить ему флаг террористической группировки "Исламское государство", а также заявлял, что хочет поговорить с Эбботтом. Он утверждал, что в Сиднее заложены четыре бомбы. Двумя из них заминировано кафе, а еще две находятся в центральном деловом районе города. Полиции не удалось обнаружить взрывные устройства. Монис уже находился в Австралии под следствием по ряду преступлений, в том числе с применением насилия и был выпущен на свободу под залог. Во время освобождения заложников погибли три человека: сам нападающий и двое из заложников, мужчина и женщина.

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По словам Эббота, некоторые личные свободы должны быть урезаны в рамках борьбы с быстро растущей угрозой со стороны радикальных групп, таких как "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

"Слишком долго мы давали тем, кто может быть угрозой для нашей страны, презумпцию невиновности, - сказал Эбботт. - Мы никогда не будем жертвовать нашими свободами в целях их защиты, но мы также не позволим нашим врагам использовать нашу порядочность".

По словам консерватора Эббота, новые законы позволят устранить недостатки в миграционной политике, решат ряд вопросов относительно социального обеспечения и тем самым будут способствовать борьбе с радикалами, особенно из числа получателей социальной помощи.

Законы также будут направлены на так называемых "проповедников ненависти", добавил Эбботт, в качестве примера ссылаясь на радикальную, но ненасильственную исламистскую группировку "Хизб-ут-Тахрир" (Hizb-ut-Tahrir).

Глава австралийского правительства отметил, что, по его мнению,, социальные выплаты напрямую связаны с терроризмом, и десятки австралийцев, уехавших воевать на стороне исламистов в Сирию и Ирак, получают пособия по безработице. При этом он подчеркнул, что выплаты "лицам, которые буду признаны угрозой безопасности" Австралии, вскоре могут быть отменены.

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"Люди, которые приезжают в эту страну могут жить так, как они хотят. Если они не отнимают такую же свободу у других", - добавил он.

В последние месяцы Австралия, верный союзник США в борьбе против "Исламского государства" в Сирии и Ираке, находится в состоянии повышенной готовности к атакам радикальных исламистов.