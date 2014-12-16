Полиция Сиднея прокомментировала штурм кафе, в ходе которого погибли 3 человека

По мнению представителя правоохранительных органов Эндрю Скипионе, благодаря вмешательству полиции удалось предотвратить большее количество жертв, сообщают западные агентства, передает "Новое время".

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В результате спецоперации погиб сам нападавший и двое заложников - 38-летняя женщина и 34-летний менеджер кафе. Предположительно, мужчина пытался разоружить террориста, после чего последний начал стрелять, что вынудило полицию начать штурм.

Еще шестеро человек получили ранения. Пока неизвестно, в результате чьих действий они были пострадали. Кроме того, взрывчатки, о которой сообщал террорист, на месте преступления не обнаружилось.

По словам премьер-министра Австралии Тони Эббота, преступник был "одержим экстремизмом" и имел проблемы с психическим здоровьем.

Утром 15 декабря около 10:00 по местному времени неизвестный с оружием захватил в заложники посетителей и персонал магазина-кафе Lindt в деловом центре Сиднея. Террористом, захватившим кафе, оказался 49-летний иранский беженец Мэн Харон Монис.