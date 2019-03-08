США могут начать поиски активов Кадырова

Кадыров был включен в санкционный список в соответствии с "законом Магнитского" в 2017 году.

США могут заняться поиском активов главы Чечни Рамзана Кадырова за пределами России.

Соответствующий призыв к госсекретарю США содержится в тексте проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудию из-за убийства Бориса Немцова», который одобрил в четверг, 7 марта, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеВ Чечне пытали и убивали геев - расследование (18+)

Данное требование было включено по инициативе конгрессмена-демократа от штата Нью-Джерси Тома Малиновского, который в прошлом был одним из руководителей правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) и помощником госсекретаря США по вопросам прав человека в администрации экс-президента Барака Обамы.

В поправке, принятой Палатой представителей, содержится призыв к госсекретарю США "принять все возможные меры для расследования деловых операций Рамзана Кадырова и любых компаний, контролируемых Рамзаном Кадыровым за пределами Российской Федерации, и установить, нарушают ли эти операции или любые компании, способствующие осуществлению таких операций, санкции, введенные против Рамзана Кадырова в соответствии со статьями "Закона Магнитского об ответственности за нарушение прав человека во всем мире".

Напомним, Кадыров был включен в санкционный список в соответствии с "законом Магнитского" в 2017 году. Санкции касаются активов и возможности въезда в США. В решении министерства финансов США о санкциях против Кадырова было указано, что глава Чечни "несет ответственность за убийства, пытки, и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека".

Как сообщал УНИАН, глава комитета по международным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Накануне Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Один из пунктов документа обязует Белый дом подготовить доклад об убийстве Немцова.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.