Большая часть Венесуэлы осталась без электричества

Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) назвала произошедшее саботажем на гидроэлектростанции Эль-Гури.

Вечером 7 января 21 штат Венесуэлы остался без электричества. В столице страны Каракасе перестало работать метро. Читайте такжеВ Аргентине отложили начало учебного года из-за забастовки учителей Также сообщается о перебоях с мобильной связью, передает El Nacional. В свою очередь, Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) назвала произошедшее саботажем на гидроэлектростанции Эль-Гури.

"На Эль-Гури произошел саботаж. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.

В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.