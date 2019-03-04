Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо вернулся в страну несмотря на риск ареста

Сразу после прибытия в Каракас лидер оппозиции призвал своих сторонников возобновить протесты против Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся в южноамериканскую страну в окружении толпы журналистов и поклонников.

«Мы здесь, в Венесуэле, и будем продолжать двигаться вперед», – заявил Гуайдо в аэропорту Каракаса 4 марта, когда он вернулся из турне другими странами Латинской Америки, передает "Радио Свобода".

Гуайдо, который возглавляет контролируемый оппозицией парламент страны, Национальную ассамблею, в январе объявил себя временным президентом. Он получил поддержку ряда государств, включительно с Соединенными Штатами, многими европейскими странами и странами региона.

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Сразу после прибытия в Каракас лидер оппозиции призвал своих сторонников возобновить протесты против Николаса Мадуро и предупредил венесуэльские органы власти, что попытка арестовать его после возвращения из Эквадора «будет одной из последних ошибок» режима.

Вице-президент США Майк Пенс 4 марта предупредил о «быстрой реакции» на любые угрозы или насилие в отношении Гуайдо.

Ранее сообщалось, что США работают над созданием коалиции, чтобы сместить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его режим.