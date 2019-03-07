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В Германии мужчина получил пожизненный срок за яд в сэндвичах коллег

18:42, 07 марта 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Европравда со ссылкой на AP, районный суд Билефельда признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к пожизненному заключению.

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Ответчик в период между 2015 и 2018 годами отравлял обеды коллег, в частности, ацетатом свинца и ртутью. Двое из них получили серьезное поражение почек, а третья - в коме с непоправимым повреждением мозга.

Его арестовали в мае прошлого года после того, как видеозапись наблюдения показала, что он насыпал подозрительный порошок на бутерброд коллеги.

Прокуроры считают, что его мотивация заключалась в желании наблюдать за физическим увечьем.

Ранее УНИАН сообщал, что в одном из элитных ресторанов испанской Валенсии произошло массовое отравление. В результате чего 29 человек попали в больницу, одну из пострадавших спасти не удалось.

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Теги: #отравление#Германия#еда