Смертельный ужин: в Испании почти 30 человек отравились в ресторане с Мишленовской звездой

Одна женщина в результате скончалась.

В одном из элитных ресторанов испанской Валенсии произошло массовое отравление. В результате 29 человек попали в больницу, одну из пострадавших спасти не удалось.

Об этом говорится в "Сниданку с 1+1".

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Одна из женщин ушла из жизни на утро следующего дня после отравления. В тот вечер она вместе с семьей заказала блюдо с грибами. Именно они и стали причиной смертельной интоксикации. Полиция предполагает, что яд мог попасть к грибам вследствие их неправильного приготовления. У других жертв состояние также тяжелое.

В общем, в тот вечер в ресторане ели 75 человек. В случае с отравлением заведение в Валенсии имел успешную репутацию, на его счету была даже Мишленовская звезда.

Владелец официально извинился перед семьями пострадавших. Пока идет расследование, ресторатор объявил о немедленном закрытии ресторана.

Напомним, ранее в поселке Славское в гостиничном комплексе "Перлина Карпат", празднуя корпоратив, отравились 11 человек. По данным врачей, у всех острая кишечная инфекция.