Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за назначений в Кабмин

Об этом он рассказал в эфире "Подробностей".

"Испортить назначения между двумя братскими странами очень сложно", - заявил Маргвелашвили.

Он подчеркнул, что лично испытывает свое уважение к суверенному правительству Украины и не считает нужным комментировать конкретные назначения.

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Также, Маргвелашвили рассказал, что ситуация в Грузии и в Украине похожа. "К сожалению, Грузия прошла похожий путь. С гибридной войной Грузия столкнулась еще в Абахазии. Сейчас в Кремле готовятся договора с Абхазией и Южной Осетией", - отметил президент.