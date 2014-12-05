Президент Грузии: РФ с помощью военной силы наказывает соседей за их выбор

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом в Варшаве заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

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"В аннексии Крыма мы видим продолжение российской политики, которая заключается в том, что соседние страны находятся под ее сферой влияния и она может решать политические вопросы с помощью военной силы", - сказал президент Грузии, которая в 2008 году после военного конфликта с РФ также потеряла часть своей территории.

По словам Георгия Маргвелашвили, российские власти считают, что соседние народы не имеют права на то, чтобы к ним относились как к равным, и в случае принятия решений, которые не нравятся Кремлю, их пытаются поставить на место с помощью армии.

"Нации живут в среде, когда маленькая ошибка или просчет в политических расчетах может быть немедленно наказан военной операцией", - сказал президент Грузии, заметил, что на практике это вредно для всех сторон.

"Принесет ли это что-то хорошее для РФ? Мы не имеем аргументов, чтобы это подтвердить", - сказал он, отметив, что страдают также жители образованных квази-государств, на территориях которых царит беззаконие.

"Это трагедия для страны, как для Грузии, так и Украины, потому что они теряют свою территориальную целостность, а причина лишь в том, что они сделали свой выбор, свободный выбор", - подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

Он также назвал ключевую разницу между Евросоюзом, с которым в этом году Грузия, Украина и Молдова подписали Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли, и Российской Федерацией. Президент отметил, что ЕС предлагает странам, подписавшим документ, действовать по тем же правилам, что и другие государства, а Москва единолично силой меняет их границы.

"К нам не должны относиться как к неравным. Мы меньше, наша экономика меньше, но это не значит, что Грузия или любая другая страна на территории России имеет меньше прав в контексте международного законодательства или международных соглашений", - подчеркнул президент Грузии.