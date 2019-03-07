Появились подробности смерти звезды сериала "Беверли-Хиллз"

Актера не стало 4 марта. Ему было 52 года.

СМИ узнали подробности смерти американского актера Люка Перри, которого не стало 4 марта.

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Как рассказал источник изданию US Magazine, родным звезды сериала "Беверли-Хиллз" пришлось принять непростое решение и отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

"Близкие Люка надеялись, что его выведут из этого состояния через 48 часов. Но он так и не оправился. Это было ужасно", - рассказал инсайдер.

Напомним, 4 марта в США в возрасте 52 лет умер актер Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля звезду "Беверли Хиллз" госпитализировали с тяжелым инсультом в одну из клиник Калифорнии, актер находился в коме. Перри попал в больницу в день объявления о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210".