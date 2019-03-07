В Аргентине отложили начало учебного года из-за забастовки учителей

Учителя по всей стране не вышли на работу и требуют повышения зарплаты.

Из-за трехдневной национальной забастовки учителей в Аргентине отсрочили до следующей недели новый учебный год, который должен был начаться 6 марта.

После летних каникул, которые начались в Южном полушарии еще до католического Рождества, занятия начались вовремя лишь в шести из 24 провинций страны, пишет Reuters.

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Учителя по всей стране не вышли на работу и требуют повышения зарплаты, заявляя, что нынешняя плата не успевает за ростом цен.

Так, в крупнейшей провинции Аргентины, учителя получили повышение окладов на 32% в 2018 году и требуют повышения еще на 16%, прежде чем согласятся продолжать трудовые договора на 2019 год.

"Мы начинаем уроки на улицах и требуем достойных зарплат", - сказал представитель профсоюза учителей Эдуардо Лопес.

Отметим, что из-за инфляции и кризиса в Аргентине в 2018 году цены выросли на 47%. Ожидается, что в 2019 году уровень инфляции превысит 30%.