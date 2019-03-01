"Хотим жить в своем доме": Лукашенко заявил, что белорусы против объединения с Россией

"Чем плохо заниматься союзным строительством, но жить в своем доме?", – сказал белорусский президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией.

Как заявил Лукашенко на пресс-конференции 1 марта в Минске, 98% белорусов на возможном референдуме об объединении с Россией высказались бы против такого шага, передает "Радио Свобода".

«Чем плохо заниматься союзным строительством, но жить в своем доме?», – сказал белорусский президент.

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Он заверил, что в разговорах с президентом России Владимиром Путиным они эту позицию «решили», а сказанная ранее фраза о «единение на уровне президентов», по его словам, была шуткой.

В то же время Лукашенко добавил, что если говорить о принципе равноправия, то почему не говорят, чтобы присоединить Россию к Беларуси, а не наоборот.

Ранее президент Республики Беларусь Лукашенко утверждает, что для него суверенитет Беларуси - «это икона, это святое», но готов к интеграции насколько этого захотят народы двух стран.