Лукашенко допустил возможность объединения Беларуси и России

Президент Беларуси заявил, что он и Путин могут «объединиться вдвоем» уже завтра, но вопрос в том, готовы ли к этому россияне и белорусы.

Президент Республики Беларусь Лукашенко утверждает, что для него суверенитет Беларуси – «это икона, это святое», но готов к интеграции насколько этого захотят народы двух стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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«Слушайте, зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Беларуси? Это икона, это святое. Вы – россиянин, обычный человек, можно сказать, но я Вам задам вопрос: Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я не о независимости говорю», - сказал Лукашенко.

«Для меня независимость – это понятие относительное, суверенитет – все, что в границах. Никто, никогда ни одно государство – примером тому Китай является – они никогда не разговаривают о суверенитете, поэтому нет у нас проблемы с суверенитетом, даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы», - добавил он.

Он подчеркнул, что стороны исходят, что «сегодня есть два государства».

«Вы знаете, как они образовались, не мы с президентом были инициаторами развала того государства, у нас одинаковая позиция по этому вопросу. Так случилось, что два государства», - добавил он.

Лукашенко заметил, что главы РФ и РБ заслушали министров двух стран из гуманитарных блоков правительств двух стран.

«Вы бы послушали сегодня наших министров, Вы бы за них порадовались: мы вообще не разошлись. Я, честно говоря, когда они докладывали, подумал: а если взять Украину, тоже славянское государства, то посмотрите, какой огромный разрыв за несколько лет образовался. А мы разговариваем на одном языке и понимаем одинаково проблемы», - сказал Лукашенко.

Он объявил, что «для нас главное, поэтому дело здесь не в суверенитете».

«Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», - сказал Лукашенко.

«Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Поэтому это надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы – какая бы ни была мощная Россия и огромная, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Тем более мы, но нам это и не нужно», - заверил он.

«Поэтому готовьтесь вы: в своем сознании. В своем поведении, цели ставьте перед собой, я имею в виду народы России и Белоруссии, а мы будем их реализовывать, мы – ваши слуги», - подытожил глава Белоруссии.