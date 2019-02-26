Город внутри города: как работают надземные переходы Skyway в Миннеаполисе (видео)

В Миннеаполисе зима холодная и суровая. Однако люди могут даже зимой гулять в легкой одежде благодаря Skyway System.

Миннеаполис примечателен необычно для Америки большими перепадами температуры - летом здесь бывает очень жарко, а зимой наоборот дико холодно. Как следствие в Миннеаполисе сложилось необычное решение для этой проблемы - Minneapolis Skyway.

Скайвэй - это система пешеходных переходов, которая расположена на уровне второго (иногда третьего) этажа и охватывает практически весь центральный Миннеаполис.

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Skyway - это система надземных переходов, которая охватывает практически весь центральный Миннеаполис. Крытые переходы протяженностью 18 километров соединяют 80 городских кварталов. В них круглый год поддерживается комфортная температура.

Туристы и местные жители не выходя на холод, могу добраться до ресторанов, музеев или магазинов - это настоящий город внутри города. А в зимних садах - полное ощущение цветущего и поющего лета.

В среднем за день переходами Skyway пользуются около 285 тысяч человек.